Alle liefhebbers verzamelen: Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Porsche is terug in de 600+ club met een gelimiteerde uitvoering van de 911 Turbo S. Hoewel het model niet om een paar extra paarden verlegen zit, krijgt de Turbo S ze toch.

Porsche Exclusive, de afdeling verantwoordelijk voor deze tot 500 exemplaren gelimiteerde versie, doet er 27 pk bij. Hierdoor komt het vermogen uit op 607 pk en zit de 911 voor het eerst sinds de GT2 RS weer boven de magische grens van 600. Het koppel stijgt van 700 Nm naar 750 Nm. Een sprintje naar de 100 km/h wordt in 2.9 seconden afgeraffeld. Binnen de 10 seconde zit de 911 Exclusive Series vervolgens op de 200 km/h. De versnelling houdt op bij 330 km/h. Porsche beloofd een vergelijkbaar verbruik als de 911 Turbo S, wat volgende fabrikant neerkomt op ongeveer 1 op 11.

De Golden Yellow metallic lakkleur is voorbehouden aan de Exclusive Series, dat geldt eveneens voor de striping. Naar wens zijn er andere, “zorgvuldig selecteerde” lakkleuren beschikbaar. Ook aan de gewijzigde achterbumper, spoiler en de vier ronde uitlaten kun je de gelimiteerde variant onderscheiden van zijn ‘minder’ vermogende 911 familieleden. Koolstofvezel spiegelkappen en luchtinlaten maken het plaatje af.

Porsche horloge

Binnenin vinden we 18-voudig verstelbare stoelen die met twee lagen leer zijn bekleed. De striping keert niet alleen terug op de zitting en rugleuning, maar ook op de alcantara hemelbekleding. De stiksels op zowel de stoelen alsook de deur- en dashboard panelen zijn uiteraard in de carrosseriekleur uitgevoerd. Vanzelfsprekend zit de auto goed in zijn spullen. Porsche Active Suspension Management, het Sports Chrono pakket, achterwielsturing, Porsche Dynamic Chassis Control, het zit er allemaal op. Een bijpassend chronograaf horloge van Porsche design en een speciale kofferset behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Proef op de som

Porsche gaf onlangs aan te zullen optreden tegen speculanten nadat prijzen voor de gelimiteerde 911 R daags na de lancering de pan uitrezen. “We houden nauwgezet in de gaten wie onze gelimiteerde modellen kopen om ze gelijk weer te verkopen. En die mensen zullen in de toekomst niet zo snel meer in aanmerking komen voor een van onze speciale auto’s,” zei Porsche-ontwikkelingsdirecteur Andreas Preuninger vorige maand. Aangezien de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series in nog kleinere aantallen geproduceerd zal worden, heeft het merk een mooie testcase voor zich.

