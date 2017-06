Lincoln Navigator Extended: Hoeveel ruimte heb je nodig?

Helemaal niemand heeft een auto zo groot als de Lincoln Navigator nodig. En toch komt Ford met een Extended-variant. Want hé, 5,3 meter aan monster-SUV is natuurlijk niet genoeg in ‘Murica.

Dus meet de Lincoln Navigator Extended maar liefst 5,6 meter. En dat betekent dat hij 30 centimeter langer is dan de ‘normale’ Navigator, waarvan 25,4 centimeter in de wielbasis zit. Met andere woorden, als je met je voeten over de rand van de Grand Canyon bungelt, heb je nog niet de beenruimte van de Extended.

LEES OOK: LINCOLN NAVIGATOR CONCEPT – EEN ECHTE ‘NEW YORK GIANT’

Lincoln beweert heel trots dat de nieuwe Navigator bijna 100 kilogram lichter is dan het oude model. Maar ondanks dat weegt deze Extended toch nog 2800 kilogram (!). Is er een dikke V8 die het ding in beweging kan krijgen? Nee, in de enorme neus van de Navigator huist een 3,5 liter twinturbo V6 van Ford, die 455 pk levert.