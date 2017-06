Livestream: Goodwood Festival of Speed (29 juni – 2 juli)

Iedere rechtgeaarde petrolhead moet eens in zijn leven een pelgrimstocht maken naar het Goodwood Festival of Speed. Voor wie er dit jaar in ieder geval niet bij kan zijn, is er gelukkig een livestream. Dus, als je onder werktijd of in het weekend even niets te doen hebt, klik en kijk naar al het moois dat de Goodwood Hillclimb op gaat.