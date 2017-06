Vernieuwde Maserati GranTurismo: Een facelift te ver

Maserati, nu ga je te ver! De GranTurismo begon zijn leven tien jaar geleden als een bijna foutloze schoonheid, waar sindsdien iedere kleine facelift een beetje afbreuk aan heeft gedaan. En deze update is helaas de doodsteek.

Althans, wat ons betreft. De Maserati GranTurismo was ooit zo puur. Er zat geen lijntje, geen vouwtje te veel aan die auto. En toen kwam er spoiler-, diffuser- en splitterwerk. Ook kreeg de Italiaanse coupé in MC Stradale-vorm die akelige luchtuitlaat achter de voorwielen en die verschrikkelijke sleuf in de motorkap.

“Moesten er nou echt van die enorme roosters naast de grille komen?”

Nu gaat het van kwaad tot erger omdat Maserati de oh zo kenmerkende ovale grille van de GranTurismo ‘hoekig’ heeft gemaakt. De koelopening is geïnspireerd op die van het Alfieri-studiemodel, roept Maserati. Nou, vooruit dan. Maar moesten er nou echt van die enorme roosters naast de grille komen? De originele GranTurismo deed dat toch eleganter.

GranTurismo Sport en MC

Hoe dan ook, voortaan is de Maserati leverbaar in twee versies: Sport en MC. Beide hebben een 4,7 liter atmosferische V8 aan boord, die nu 460 pk en 520 Nm levert (de huidige MC Stradale komt tot 450 pk en 510 Nm). De Sport gaat van stilstand naar 100 km/h in 4,8 seconden en haalt een top van 299 km/h. De MC noteert 4,7 seconden en een VMax van 301 km/h. In zowel de Sport als de MC is de V8 gekoppeld aan een zestraps automaat.

In het interieur heeft Maserati vooral werk gemaakt van het infotainmentsysteem en de audio-installatie. De vernieuwde Maserati GranTurismo wordt standaard geleverd met een Harman Kardon Premium Sound System. De auto is per direct te bestellen, maar de prijzen ervan zijn nog niet bekend. De eerste exemplaren worden in september uitgeleverd.