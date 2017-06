McLaren 570S dakloos net zo snel

Een topsnelheid van 328 km/h en een sprint naar 100 km/h in 3,2 seconden. De McLaren 570S Spider doet ondanks zijn elektrisch bedienbare metalen kap niet onder voor zijn dichte broer.

Kilogrammen

De McLaren 570S Spider is dan ook slechts 46 kilogram zwaarder geworden dan de Coupé. Met een druk op de knop kun je de auto in vijftien seconden omtoveren van een Coupé naar een Spider, met snelheden tot 40 km/h. Daarna moet je wel genoegen nemen met een topsnelheid van maximaal 315 km/h, want harder mag hij niet van McLaren met een geopende kap. Toch blijft je kapsel ook met die snelheid niet in model, kunnen we garanderen.

Windscherm

McLaren snapt dat klanten een 570S Spider niet alleen kopen om in de buitenlucht te zitten. Net als bij de 650S Spider heeft de auto namelijk een elektrisch windscherm, dat zowel bij een geopende als bij een dichte kap te openen is. Zo kun je ook met een dichte kap meer uitlaatgeluid in de cabine krijgen. Als dat nog niet genoeg is, levert McLaren hem ook met een speciaal sportuitlaatsysteem, dat nog meer uitlaatgeluid naar de cabine brengt via een speciale opening onder de tonneaucover. Waarom praten als je ook naar de geblazen 3,8 liter V8 kunt luisteren, immers?

September

Net als in de normale 570S levert de V8 in de McLaren 570S Spider ook 570 pk en 600 Nm. Nu staan de belangrijke cijfers hierboven al, maar om het compleet te maken: 0-100 km/h doet hij in 3,2 tellen, 0-200 km/h in 9,6 tellen en 200-0 km/h in 5,3 tellen. Dat lees je goed. Je kunt dus sneller van 0-200-0 km/h knallen dan dat je het dak kunt openen. McLaren onthult de auto eind deze maand op het Goodwood Festival of Speed. Daarna moet je als klant nog geduld hebben tot september, want dan staat hij in de showroom. De eerste 400 stuks zijn zogeheten ‘Launch Editions’. De Nederlandse prijs volgt over twee weken. In Engeland kun je hem kopen voor 164.750 pond, zo’n 20.000 pond meer dan een 570S kost. Reken voor Nederland op een prijs die vergelijkbaar is met die van de Porsche 911 Turbo S (261.000 euro).