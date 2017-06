Van Lego kun je alles maken… Ook een Mclaren 720S

Stel nou – gewoon stel nou – dat het Goodwood Festival of Speed dodelijk saai is. Dan heeft McLaren iets waarmee je de tijd kunt doden.Het merk neemt 12.700 Lego-blokjes mee en jullie moeten daarvan een McLaren 720S bouwen.



Althans, jullie moeten een McLaren 720S helpen afbouwen. Want zes Lego-bouwers hebben alvast wat voorwerk gedaan. Ze hebben in tweeduizend uur precies 267.300 blokjes op hun plek gezet, zodat er in de basis al een Mclaren 720S staat. Bezoekers van het Goodwood Festival of Speed mogen de laatste 12.700 blokjes op hun plaats drukken.

Even wat feiten. De zes bouwers hebben tweeduizend uur aan hun werk besteedt, wat dus neerkomt op tweehonderdvijftig achturige werkdagen, of drieëntachtig dagen van vierentwintig uur. Daarbij weegt de Lego-720S – vooral door zijn metalen basisstructuur – zo’n 1600 kilogram. Ter vergelijking: een echte 720S heeft een drooggewicht van 1322 kilogram. Het Lego-exemplaar staat wel op echte Pirelli P Zero Corsa’s trouwens.