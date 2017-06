McLaren F1: gegarandeerde toekomst

De McLaren F1 werd exact 25 jaar geleden voorgesteld. Eerder dit jaar sprak Autovisie met James Bank van McLarens MSO (Special Operations) over de toekomst van de beroemde en bejubelde F1. Hij legt uit waarom de F1 nooit zal worden vergeten.

Op 28 mei was het exact vijfentwintig jaar geleden dat McLaren de driezits supercar presenteerde. “De F1 is een iconische sportwagen”, legt James Banks uit. “Eentje van de oude generatie, met een atmosferische V12 en een handbak. Bij zijn lancering was het direct een van de meest besproken supercars ooit.” En dat betekende dat alleen McLarens aankondiging van het model begin jaren negentig al een handvol orders opleverde. Het merk uit Woking bouwde uiteindelijk 106 F1’s. De bedoeling was dat er een gelimiteerde oplage van 300 stuks zou komen, maar toen Mercedes-Benz een aandeel in de Formule 1-renstal van McLaren nam, werden de resterende auto’s direct door de Duitsers voor enkele tientallen miljoenen ponden afgekocht, want de motor in de F1 kwam van concurrent BMW.

Onderhoud

In Unit 1, het voormalige onderkomen van het Formule 1-team van McLaren, keren jaarlijks een tot twee F1’s terug voor onderhoud of een complete make-over in bijvoorbeeld een andere kleurstelling. Signaleert McLaren dat de klanten van nu een andere smaak hebben dan vijfentwintig jaar geleden? “Jawel, maar de eigenaar wil een F1 toch zo origineel mogelijk houden”, zegt Banks. “Maar als we een technologische verbetering aanbieden, willen klanten die graag hebben, zoals betere verlichting of sterkere remmen. Er is ooit één McLaren met een radio geleverd en dat audiosysteem is recentelijk opgewaardeerd naar een DAB-systeem. Er bestaan nu meerdere modellen met een usb-aansluiting, iets dat nooit op een nieuwe F1 is geleverd. Als wij met nieuwe ontwikkelingen komen, wordt het gewaardeerd. Klanten hebben een F1 als investering, maar ook om van te genieten, ondanks de waarde van 8 tot 10 miljoen euro. Men ziet in dat die investering beschermd is als MSO het onderhoud uitvoert.”

Doorontwikkeling

Banks geeft aan dat de ontwikkeling van de F1 nooit is beëindigd. “McLaren zoekt nog altijd naar verbeteringen. Zo is er een nieuw ontwikkelde tank die beter bestand is tegen de agressievere brandstoffen van vandaag. Ook bieden we andere ramen aan, bestaan er betere banden en is er een nieuw elektronisch systeem ontwikkeld. We willen de toekomst van de F1 garanderen. Het model vormt een belangrijk deel van onze merkgeschiedenis.”