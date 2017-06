Generatiekloof: Mercedes 190E 2.5-16 EVO II ontmoet AMG C 63 DTM

Even wat vitamine AMG op de vroege morgen kan nooit kwaad. Want de heren en dames uit Affalterbach hebben voor deze video twee uitersten bij elkaar verzameld: een Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II en een Mercedes-AMG C 63 DTM.

Het equivalent van een Atari 2600 en een Sony PlayStation 4 Pro dus, want wat is die EVO II nog heerlijk simpel. Voormalig DTM-coureur Karl Wendlinger zegt het al: “Hij is gewoon gebaseerd op de straatlegale 190E en heeft op het stuur alleen de drie hoogstnodige knoppen.”

“Van een stuurwiel – met de nadruk op wiel – is geen sprake meer”

Maro Engel, nu in de DTM actief, laat daarentegen zien dat zijn C 63 DTM juist helemaal niets met de C 63-straatauto te maken heeft. De deuren (van koolstofvezel ongetwijfeld) kun je bij wijze van spreken met een pink optillen en van een stuurwiel – met de nadruk op wiel – is geen sprake meer.

Welke van de twee doet die vierklepper in onze borst het hardst kloppen? Wij gaan zonder enige twijfel voor de Modern Talking-charme van de oude EVO. Maar het is natuurlijk aan jullie? Roept u maar! De 190? Of toch de C 63?