Dit is een Mercedes-AMG G63 6X6… Of toch niet?

De Mercedes-AMG G63 6×6 kost in Japan zo’n 80 miljoen yen (omgerekend ruim 625.000 euro). Dus besloten studenten van de Nihon Automotive Technology School (NATS) om hun eigen G63 6×6 te bouwen. Op basis van een Suzuki Jimny.

Op basis van twee Suzuki Jimny’s om precies te zijn (wij kennen de gebruikte modellen als Suzuki Samurai), want er moest uiteraard een derde as bij komen. Het budget van de studenten was 1/80ste deel van de prijs van een nieuwe Mercedes-AMG G63 6×6, dus dat werd 1 miljoen yen (7828 euro).

LEES OOK: MERCEDES-MAYBACH G 650 LANDAULET KOST MILJOEN EURO

En het resultaat is verbluffend. Ga op een afstand staan, knijp je ogen een beetje samen en je zou zweren dat er een echte G63 6×6 staat. De verantwoordelijke NATS-studenten hebben voor dit project dus ongetwijfeld een torenhoog cijfer gekregen.