Mercedes-Benz blijft de SLC toch trouw

Mercedes-Benz lijkt toch een vervolg te geven aan de SLC. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport werkt de autobouwer momenteel aan de nieuwe generatie. Maar om dat model rendabel te ontwikkelen zal er gebruik worden gemaakt van een bestaand platform.

De markt voor roadsters krimpt razendsnel. En dus stelde Mercedes-Benz zich de vraag of het een vervolg moest geven aan de SLC. Hoewel er duidelijk signalen waren dat Mercedes zich uit het segment van de compacte roadsters zou trekken, blijft Mercedes het segment toch trouw. Het merk geeft aan dat het de ontwikkelingskosten kan beperken. Rond 2019 moet de opvolger van de SLC op de markt komen.

Duitse Drie

Mercedes is sinds 1996 actief in de klasse van de compacte roadsters. Concurrent BMW introduceerde kort daarvoor de Z3 Roadster, terwijl Audi korte tijd later in de klasse instapte. Mercedes’ telg heette toen SLK. De fabrikant koos als enige van de Duitse Drie voor een inklapbare hardtop, die zich volledig elektrisch liet bedienen.

Kurzschluß

In 2004 verscheen de tweede generatie, in 2010 de derde editie. Toen Mercedes-Benz de SLK in 2016 een facelift gaf, wijzigde het bedrijf direct de naam van de open tweezitter. Door te kiezen voor een de ‘c’ als eindletter benadrukt de autobouwer het segment van het model. De ‘k’ in de eerdere naamgeving stond voor Kurzschluß, wat de positionering ten opzichte van de SL (Sport Leight) verduidelijkte.