Mercedes-Benz breekt verkooprecords

Het gaat het merk met de ster voor de wind. Mercedes verkocht in mei namelijk een recordaantal van 193.741 modellen. Met name de E-Klasse loopt als een trein.

Gemeten over de eerste vijf maanden van het jaar staat de teller nu op 934.965 auto’s, een stijging van 14.3% ten opzichte vorig jaar. Met uitzondering van de Amerikaanse markt sneuvelden er bijna overal verkooprecords voor Mercedes. In Europa werden er 13.7% meer auto’s aan de man gebracht. In Zuidoost-Azië ging het ging het nog beter. Daar werden er vergeleken met mei 2016 een kwart meer modellen geleverd. China stak er bovenuit met een verkoopstijging van meer dan 32%. Daar vonden 50.051 voertuigen een eigenaar. Ook in Canada en Mexico gingen de records eraan. Mercedes verkocht in de Verenigde Staten, de grootste afzet market van het merk, de afgelopen maanden een vergelijkbaar aantal auto’s: 132.996.

Mercedes E-Klasse in de lift

Tussen januari en mei werden er bijna 250.000 compacte modellen verkocht, aldus Mercedes. Daaronder rekent het merk de A-Klasse, B-Klasse, CLA en GLA. Laatstgenoemde vierde in mei overigens een jubileum. Die maand bereikten de wereldwijde verkopen van het model namelijk de half miljoen. Dat de E-Klasse nu ook op stoom is blijkt wel uit feit dat er 75.4% meer van verkocht werden afgelopen maand dan in het jaar ervoor. Liefst 30.866 exemplaren rolden de dealers uit. Tot slot meldde Mercedes vol trots dat de verkopen van cabrio’s en coupé’s ook in de lift zitten. Met 14.945 stuks in mei lag het aantal ongeveer 30% hoger dan een jaar eerder.

