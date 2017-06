Mercedes-Benz start productie E-Klasse Cabriolet op

Met de onthulling van de Cabriolet completeerde Mercedes-Benz het programma van de E-Klasse. De open vierzitter is nu ook in productie.

Mercedes-Benz toonde de E-Klasse Cabriolet al afgelopen maart op de Autosalon van Genève 2017, waar de cabrio met softtop in gezelschap was van de E-Klasse sedan, Estate, All-terrain en Coupé. In productie daarentegen zijn de tweedeursmodellen afgezonderd van de vierdeurstypes. Mercedes-Benz bouwt de Cabriolet tezamen met de Coupé in Bremen, terwijl de sedan en stationwagon in Sindelfingen nabij Stuttgart het levenslicht zien. Op dezelfde productieband als de tweedeurs E-Klasses worden overigens ook de C-Klasse Coupé en Cabriolet gemaakt. Elders in de fabriek maakt Mercedes ook de SLC en SL, waarmee Bremen binnen de Mercedes-gelederen de cabriolet-specialist is.

Kwart eeuw

De marktintroductie van de nieuwe E-Klasse Cabriolet volgt exact 25 jaar na de lancering van de eerste generatie E-Klasse Cabriolet. Een perfecte timing. De open E-Klasse maakt echter geen kwart eeuw onlosmakelijk deel uit van de Mercedes-familie. De opvolger van de eerste generatie E-Klasse Cabriolet werd vervangen door de CLK, die twee generaties bleef bestaan. De huidige editie is de derde. Alle generaties beschikken over een meerlaagse softtop. De kan laat zich volledig automatisch openen en sluiten, iets dat ook met geringe snelheid mogelijk is.

Airscarf en Aircap

Om het open rijden te veraangenamen levert Mercedes-Benz zijn vierzitter met Aircap en Airscarf. Laatstgenoemde is optioneel verkrijgbaar. De voorziening blaast via de hoofdsteunen warme lucht naar de nek. Standaard aanwezig is Aircap. Het is een uitklapbare spoiler bovenop de voorruitstijl, die de luchtstroom over het interieur geleidt. Mercedes-Benz kiest traditiegetrouw voor een softtop. De kap, die naar wens in donkerbruin, donkerblauw, rood en zwart is uitgevoerd, werkt volautomatisch en heeft een meerlaagse structuur dat voor extra isolatie van wind- en rijgeluid zorgt.

Prijslijst

In september start Mercedes-Benz de levering van de open E-Klasse. De auto is er bij de verkoopstart als E 200 (2.0-viercilinder, 184 pk), E 300 (2.0-viercilinder, 245 pk) en E 400 (3.0 V6, 333 pk) benzine en als diesels E 220 (2.0-viercilinder, 194 pk) en E 350 (3.0 V6, 258 pk). De prijslijst begint bij € 64.577,- voor de E 200. De voordeligste diesel is er voor minimaal €69.391,-.

Jubileumeditie

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum is er een ‘25th Anniversary Edition’. Het actiemodel beschikt over 20 inch lichtmetalen wielen, sierdelen in speciaal hout, parfumblazers en beige/rode interieurbekleding. Tezamen met de ‘25th Anniversary’-emblemen op de voorspatschermen en middenconsole kosten de extra’s €11.495.