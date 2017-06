Mercedes neemt afscheid van huidige G-Klasse met twee special Editions

‘De wereld verandert, maar de legendarische G-Klasse blijft.’ Dat meldt Mercedes-Benz bij de aankondiging van verschillende speciale edities. Maar laten die types nu net de afscheidsedities van de huidige G-Klasse vormen.

Natuurlijk meldt Mercedes-Benz zelf niet dat het om afscheidsedities van de huidige G-Klasse gaat. De fabrikant spreekt van special editions die het succes van de G-Klasse nogmaals benadrukken. Maar het einde van de bestaande G-Klasse nadert. Begin volgend jaar stelt de Duitse autobouwer een vernieuwde editie voor. Het meest kenmerkende van die nieuwe generatie is zijn grotere breedte. De afstand tussen de deuren neemt met zo’n 20 cm toe. Nu heeft de designafdeling dat dermate fraai opgelost, dat je niet meteen ziet dat er een veel bredere G-Klasse staat. Pas als oud en nieuw elkaar passeren, zie je het onderlinge verschil in breedte.

Designo Manufaktur

De titel ‘afscheidseditie’ gebruikt Mercedes-Benz niet. De speciale uitvoeringen vallen onder het label ‘Designo Manufaktur’. Al eerder bracht de fabrikant een dergelijke versie uit en dat smaakte duidelijk naar meer. De nieuwe uitgave is gebaseerd op de 350d en de 500. Kenmerkend zijn de drie beschikbare carrosseriekleuren uit het kostbare Designo-assortiment. Het gaat om Magmarood, Mysticwit en Obsidiaanzwart. In alle gevallen kleuren de 21 inch grote wielen zwart, een tint die ook voor de lamellen in de grille, de buitenspiegels en de reservewielhouder is gekozen. Binnenin voeren zwart en rood de boventoon. Het zwarte nappaleder kent rode stiksels en de sierdelen op het dashboard zijn in zwarte pianolak uitgevoerd. De gordels kleuren rood.

Exclusiefpakket

Mercedes geeft de Designo Manufaktur onder andere het Exclusiefpakket, dat bestaat uit bijvoorbeeld multicontourstoelen met ventilatie en verwarming en verlichte instaplijsten en het Sportpakket met zaken als rvs-treeplanken en een sportuitlaat (G500). Voor de G350d vraagt Mercedes € 189.843,-. Als G500 bedraagt het prijskaartje € 198.337,-. De levering van de Designo Manufaktur start in september.

Voor de liefhebbers van de AMG-krachtpartsers heeft Mercedes-Benz ook een limited edition. De versie heet dan Exclusive Edition en is er als G 63 en als G 65. Kopers van de uitvoering krijgen een AMG met onderrijbeveiliging van rvs, AMG-sportstriping op de flanken en reservewielhouder in carrosseriekleur, die mat-monzagrijs magno is. Mercedes zet de G 63 op 21 inch grote vijf-dubbelspaaks lichtmetalen wielen in matzwart en geeft de G 65 keramisch gepolijste, vijf-dubbelspaaks lichtmetalen wielen als schoeisel. Ook binnenin zorgt Mercedes voor een specifieke aankleding. De G 63 Exclusive Edition kost minimaal € 256.289,-. De G 65 is er als Exclusive Edition voor tenminste € 417.633,-.