Met Porsche 911 nr 1.000.000 door Schotland

De miljoenste Porsche 911 is onlangs van de band gerold. In plaats van de auto direct het museum in te sturen, gaat hij eerst op wereldreis: een roadtrip door Noord-Amerika, China en Europa. Dat doet hij niet alleen. Nee, hij wordt begeleid door vrijwel alle hoogtepunten uit de 54-jarige carrière van de 911 . Autovisie-redacteur Wouter Spanjaart stapt in op een van de mooiste delen van de route, dwars door Schotland.



Meer lezen over de bijzondere Porsches 911? Lees dan Autovisie Magazine nummer 13. Nu in de winkel!

DE VIDEO LIEVER OP YOUTUBE BEKIJKEN? KLIK DAN HIER!