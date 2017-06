Michael Lohscheller nieuwe directeur van Opel

Meldden we gisteren nog dat er berichten waren dat Karl-Thomas Neumann zou stoppen als Opel-baas. Nu is het ook daadwerkelijk gebeurd. Neumann stapt op en wordt opgevolgd door Michael Lohscheller, financieel-directeur van Opel.

Lohscheller krijgt de zware taak om Opel weer in de zwarte cijfers te krijgen. De nieuwe eigenaar PSA Group wil dat het Duitse merk in 2020 weer winstgevend is. Neumann liet op Twitter weten dat hij nog in de raad van bestuur van Opel blijft totdat de overname door PSA Group is afgerond.

“Lohscheller zal naar verwachting een flinke reorganisatie doorvoeren bij Opel”

Dat betekent dat hij eind juli, of iets later, zal worden opgevolgd door Lohscheller. Die laatste zal naar verwachting een flinke reorganisatie doorvoeren bij Opel. Er moet fors in de kosten worden gesneden.

Bovendien wil PSA Group-topman Carlos Tavares vol inzetten op een zo groot mogelijke synergie tussen Peugeot, Citroën, DS en Opel. Opel moet in 2020 een winstmarge van 2 procent hebben en in 2026 een winstmarge van 6 procent. Vorig jaar verloor het merk nog 229 miljoen euro. Een flinke verbetering ten opzichte van het verlies van 726 miljoen euro in 2015.