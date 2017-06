Na Hyundai Kona komt Kia Stonic

Onlangs gaf Hyundai foto’s van de Kona vrij, de crossover aanbieding van de Koreanen in het B-segment. Zustermerk Kia bewandelt dezelfde weg. Zie hier de nieuwe Stonic!

Toegegeven, het zijn nog maar schetsen maar ze geven in ieder geval een idee over wat we in flink afgezwakte vorm op de markt kunnen verwachten. Op basis van het interieurbeeld kunnen we stellen dat het stonic dashboard in grote lijnen overeenkomt met dat van de Rio.

Sierlijsten rondom de versnellingspook en ventilatieroosters uitgevoerd in – vermoedelijk – de carrosseriekleur behoren tot de mogelijkheden. Sterker nog, Kia beloofd dat de Stonic het model met de meeste personalisatie opties uit het gamma wordt. Later deze maand trekt de fabrikant het doek van het productiemodel.