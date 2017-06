NASA’s Mars Rover Concept blijft gewoon op de aarde

De National Aeronautics and Space Administration, oftewel NASA, heeft net een proefballonnetje opgelaten. Nou ja, ballonnetje… Deze Mars Rover Concept is echt enorm.

‘Hoe gaan ze dat ding naar Mars krijgen?’, is een legitieme vraag. En het antwoord daarop is: niet! De Mars Rover Concept is onderdeel van de Summer of Mars-expositie in het Kennedy Space Center Visitor Complex. Het doel van de zeswieler is niet om naar de Rode Planeet te gaan, maar om jongeren geïnteresseerd te krijgen in de ruimtevaart.

Het gevaarte is niet eens door wetenschappers ontworpen en gebouwd, maar door de custommannen van Parker Brothers Concepts uit Florida. En ze lijken inspiratie te hebben opgedaan in het computerspel Mass Effect. Daarin komt namelijk een ruimtevoertuig voor, genaamd Mako, wat een zeswieler is met een vergelijkbaar design.

Hoe dan ook, NASA heeft uiteraard een verhaal bedacht rond de Mars Rover Concept. Hij wordt aangedreven door een elektromotor, die zijn stroom krijgt van zonnepanelen en een 700 Volt batterij. De Rover bestaat uit twee delen. Het voorste kan worden afgekoppeld (de scheiding zit tussen de achterste twee wielen) en fungeert dan als verkenningsvoertuig. In het achterste deel bevindt zich een klein laboratorium.