Nederlandse wildcard voor Mazda MX-5 Global Cup

Vijf coureurs, maar slechts één zitje. Tijdens een kwalificatiesessie op Circuit Park Zandvoort zal bepaald worden wie Nederland gaat vertegenwoordigen in de Mazda MX-5 Global Cup die plaatsvindt op Laguna Seca.

Finale

Coureurs uit de VS, Japan, Australië en uiteraard ook Europa gaan tijdens de Mazda MX-5 Global Cup Invitational strijden om de titel. Het evenement, dat plaatsvindt van 13 tot 15 oktober, kun je zien als de grote finale van alle competities met de Mazda MX-5. Als enig Europees land krijgt Nederland een wildcard. Zo wordt ook Nederland tijdens de race vertegenwoordigd. De vijf kanshebbende coureurs zijn: András Király, Thomas Middel, Bart Wubben, Marcel Dekker en Frenk Vollebregt.

Max5 Cup

De vijf Nederlandse coureurs zijn op dit moment allemaal actief in de Mazda Max5 Cup. Daarin wordt gereden met de eerste generatie Mazda MX-5 (de NA van 1990 tot en met 1993). Toch zal het niet die auto zijn waarmee er op Zandvoort gereden gaat worden. De coureurs nemen dan plaats in de MX-5 cupracer van de derde generatie (de NC). De auto zal voor elke coureur exact gelijk worden afgesteld, inclusief een volle tank, waarna ze hun beste tijd neer moeten zetten.

ND

In de Verenigde Staten wordt het nog heftiger, want daar wordt gereden met de ND-cupracer, de nieuwste generatie racewagen op basis van de MX-5. Die auto is uitgerust met dezelfde atmosferische 2,0 liter viercilinder uit de MX-5, maar dan voorzien van een andere ECU en een ander uitlaatsysteem. Verder is de auto gestript en staat hij op slicks.

De kwalificatie wordt komende week verreden.