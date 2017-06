Nieuwe TVR wordt onthuld op Goodwood Revival

Nog een reden om dit jaar naar de Goodwood Revival (8 – 10 september) te gaan… Niet alleen staat het evenement bol van de duurste, zeldzaamste en meest bijzondere klassiekers, ook toont TVR er zijn nieuwe sportwagen.

Tijdens de Goodwood Revival wordt de nieuweling geflankeerd door TVR-modellen van weleer. Dit om stil te staan bij de zeventigste verjaardag van het op en top Britse merk. Volgens TVR-baas Les Edgar zal de reactie op zijn kersverse sportwagen uitgesproken positief zijn. “We hebben voor kopers een reeks geheime ‘preview events’ gehouden”, zegt hij. “De respons was zo goed dat we er zeker van zijn dat de nieuwe TVR een hit wordt. Ik verheug me er nu al op om te zien hoe het publiek op de auto reageert.”

BEKIJK OOK: UW GARAGE – TVR VIXEN S2 (1969)

TVR heeft bevestigd dat de sportcoupé – die mogelijk Griffith gaat heten – een 5,0 liter Cosworth-V8 krijgt met ongeveer 480 pk. Daarmee sprint de 1200 kilogram wegende achterwielaandrijver in minder dan 4,0 seconden naar 60 mph (97 km/h) en haalt hij een top van ruim 320 km/h. De eerste vijfhonderd exemplaren van de ‘Griffith’ zijn al bijna uitverkocht, aldus TVR. In het Verenigd Koninkrijk begint de prijslijst van deze Launch Editions bij 90.000 pond (zo’n 102.000 euro).