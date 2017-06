Nissan moet Mitsubishi vleugels geven

Mitsubishi wil de komende jaren zijn verkoop en productie flink opvoeren. Daarin speelt Nissan een belangrijke rol, aangezien de kersverse aandeelhouder de nodige productiecapaciteit met de landgenoot gaat delen.

De wereldwijde verkoop van Mitsubishi moet de komende twee boekjaren groeien van 926.000 stuks nu tot 1,25 miljoen eenheden in 2019/20. Tegelijkertijd verwacht Mitsubishi dat de jaarproductie met 40 procent toeneemt tot 1,5 miljoen stuks. Om dat te bereiken leunt de fabrikant niet alleen op nieuwe producten, zoals de Eclipse Cross en de opvolgers van de ASX en Outlander, maar ook op het actiever worden in bestaande markten. Zo wil de autobouwer zijn positie in de Verenigde Staten en China verbeteren.

“De wereldwijde verkoop van Mitsubishi moet groeien naar 1,25 miljoen auto’s”

Nissan, dat sinds afgelopen oktober een belang van 40 procent in Mitsubishi, moet het merk helpen om die doelen te bereiken. Een deel van de productiegroei zal gerealiseerd worden door Nissan, dat capaciteit van Mitsubishi voor zijn eigen modellen gaat gebruiken. Daar staat tegenover dat Mitsubishi van Nissan profiteert om auto’s in bijvoorbeeld Noord-Amerika te bouwen.

Mitsubishi beschikt over fabrieken in Japan, Rusland, Thailand, de Filipijnen, China, Taiwan en Vietnam. De grootste afzet heeft plaats in Azië, gevolgd door de Verenigde Staten en Europa.