Nissan-topman Carlos Ghosn heeft kleine salarisverhoging gekregen

Het gaat goed met Carlos Ghosn. Voor zijn verrichte diensten als CEO voor Nissan heeft de kleine baas vorig jaar omgerekend 9,84 miljoen euro gekregen. Dat betekent dat Nissan hem heel dankbaar is voor zijn werk, want de beloning over het fiscale jaar 206/17 ligt 2,5% hoger dan in het jaar ervoor.

Het was tevens Ghosns laatste jaar als CEO van de Japanse onderneming. Hij is per 1 maart teruggetreden als CEO van Nissan. Hij blijft als Chairman aan de Japanse firma verbonden. Voor zijn werkzaamheden als CEO van Renault kreeg Ghosn niet zoveel betaald als bij Nissan. Over het boekjaar 2016/17 kreeg hij vanuit Renault 7,06 miljoen overgemaakt.

De grootste

Ghosn verwacht overigens dat ‘zijn’ concern dit jaar het grootste autobedrijf ter wereld kan worden. Renault-Nissan-Mitsubishi verkocht dit jaar iets minder auto’s dan Toyota en Volkswagen. Het verschil met laatstgenoemde bedraagt 200.000 auto’s, met de landgenote slechts 2.000 eenheden. Anders dan de Top 2 boekt de Renault-Nissan-Mitsubishi een groeipercentage van dubbele cijfers.