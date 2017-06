Nissan trekt doek van vernieuwde X-Trail

In maart toonde Nissan de gefacelifte variant van de in ons land onverminderd populaire Qashqai. Het mag dus geen verrassing heten dat de X-Trail nu een vergelijkbare metamorfose heeft ondergaan.



Evenals diens kleinere broertje is nu ook de X-Trail met Nissan’s zogenaamde V-motion grille getooid. Daarnaast werd het bumperwerk opnieuw getekend en werden de koplampen anders ingedeeld. De full-LED lampen zijn nu tevens beter te onderscheiden van de met halogeenverlichting uitgevoerde exemplaren. De achterlichten werden vervangen door LED units. Nieuwe lakkleuren en vers 17- of 18-inch lichtmetaal maken het plaatje af.

Semi-autonoom

Hoogwaardigere materialen, opgewaardeerde bedieningselementen en een nieuwe stuurwiel moeten het interieur naar een hoger plan tillen. Daar moeten ook nieuwe features voor zorgen, zoals het ProPILOT systeem. Hiermee zou de top Nissan semi-autonoom door het verkeer moet kunnen bewegen. Daarnaast kan de auto zelf remmen voor voetgangers en waarschuwt het bij het achteruit rijden op onverwachts achteropkomend verkeer. In 2018 wordt het systeem verwacht.

Motoren

Benzinerijders zijn aangewezen op het 163-pk sterke 1.6 DIG-T blok. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en alleen leverbaar als voorwielaandrijver. Voor de dieselaars zijn er een 130-pk sterke 1.6 en een 2.0-liter met 177 pk beschikbaar. Beide uitvoeringen zijn met CVT transmissie te krijgen, maar voor de 1.6 geldt dat je dan genoegen moet nemen met enkel voorwielaandrijving. Alleen de topmotorisering is te combineren met CVT en vierwielaandrijving. Nissan opent de orderboeken voor de X-Trail in oktober.