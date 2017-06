Nissan zet in op automatisch noodremsysteem

Nissan gaat het gros van haar modellen in de Verenigde Staten vanaf volgend modeljaar voorzien van een automatisch noodremsysteem.

De Altima, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport en Nissan Sentra zullen vanaf dat moment standaard geleverd worden met een dergelijk systeem. Voor modellen voorzien van een Nismo pakket of handgeschakelde transmissie wordt een uitzondering gemaakt. Met het uitrollen van het noodremsysteem denkt Nissan in modeljaar 2018 circa 1 miljoen voertuigen met deze techniek op de weg te kunnen brengen. Dit jaar zal dat getal rond de 450.000 uitkomen.

Nissan aan zet

Nissan loopt met haar voornemen vooruit op en federaal streven om in 2022 alle voertuigen in de Verenigde Staten standaard te voorzien van een automatisch noodremsysteem. Hiertoe sloten 20 fabrikanten vorig jaar een overeenkomst de National Highway Traffic Safety Administration. De Japanners hopen tevens dat met hun zet de acceptatie van geautomatiseerde veiligheidsvoorzieningen in een stroomversnelling komt.