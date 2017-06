‘Opel-baas Neumann stapt op, gaat mogelijk naar Audi’

Als de verkoop van Opel aan PSA Group is afgerond, stopt Opel-baas Karl-Thomas Neumann ermee. Dat meldt althans de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neumann zou het niet eens zijn met de koers van PSA.

Volgens de Duitse krant zou Neumann de verkoop van Opel aan PSA als een goede beslissing zien, maar is hij bezorgd over de strategie van PSA met betrekking tot elektrische auto’s. Neumann zou van mening zijn dat PSA het belang van elektrische mobiliteit schromelijk onderschat. De Duitser moet zijn beslissing om op te stappen nog bekendmaken. Iets dat hij op 22 juni zou willen doen, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Opel meldde recent dat de overname door PSA – waarmee zo’n 2,2 miljard euro is gemoeid – op 31 juli afgerond kan zijn. Daarna wil de Volkswagen Group Neumann mogelijk in dienst nemen om Rupert Stadler te vervangen als Audi-topman. Dat meldden niet nader genoemde bronnen aan persbureau Reuters. Neumann werkte tot 2013 al bij Volkswagen en nam toen de leiding bij Opel over.

Audi-directeur Stadler heeft net een contractverlenging van vijf jaar gekregen, maar zijn hoofd komt steeds dichter bij het hakblok. Hij krijgt forse kritiek op zijn optreden in het dieselgateschandaal bij Audi. De Duitse justitie heeft net zijn onderzoek naar Audi uitgebreid. Het Duitse ministerie van Verkeer heeft de autofabrikant openlijk beschuldigd van het sjoemelen met emissietesten.