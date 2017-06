Opel positioneert Grandland X op prijsniveau Peugeot 3008

Vooruitlopend op de marktintroductie in september heeft Opel al de vanafprijs van zijn fonkelnieuwe Grandland X bekend gemaakt. De SUV is een fractie duurder dan de Peugeot 3008.

Is de 3008 de grootste concurrent voor de Opel Grandland X? Nee, het is een van de concurrenten van Opels nieuwe grote SUV. Met het nieuwe model gaat Opel ook de strijd aan met populaire jongens als de Kia Sportage, Volkswagen Tiguan en Hyundai Tucson. Binnen de Opel- en Peugeot-burelen denkt men niet dat de Grandland X en 3008 elkaar het vuur na aan de schenen zullen leggen. Het management van beide ondernemingen is van mening dat de twee SUV’s ieder een eigen klantengroep aanspreekt. Maar de SUV-koper is bepaald niet merktrouw.

EMPII

In de basis is de Grandland X een 3008. Juist, dat zie je er aan de buitenkant niet van af. En ook aan de binnenzijde hebben de twee SUV’s een eigen uitstraling. Maar de techniek van het duo komt overeen. De Opel staat op PSA’s zogeheten EMPII-platform, dat ook de basis vormt voor de DS 7 Crossback, Citroën C5 Aircross en de Peugeot 5008. De Opel-telg maakt tevens gebruik van de motoren uit de Franse stal. Tot slot, PSA neemt de productie van de Grandland X voor zijn rekening.

Drie- en viercilinder

Wat instapprijs betreft, zijn de twee aan elkaar gekoppeld. Dat is uiteraard puur toeval. Opel vraagt voor zijn grote 5-persoons SUV minimaal € 30.499,-. Voor de 3008 dient ten minste € 30.360,- bij de Peugeot-dealer te worden achtergelaten. Opel heeft nog niet alle prijzen van de Grandland X, maar weet al wel hoe het gamma wordt opgebouwd. Wat uitrusting betreft is er keuze uit de Online Edition, gevolgd door de Innovation en de Business Executive. Voor de aandrijving is keuze uit een 130 pk sterke 1.2-driecilinder of een 120 pk/300 Nm sterke 1.6-dieselmotor. Laatstgenoemde blok zal echter kort leverbaar zijn. PSA vervangt de motor al redelijk snel door een 1.5 BlueHDi.

De levering van de 4,48 meter lange Grandland X met 514 tot 1652 liter grote bagageruimte start in september.