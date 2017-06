Opvolger C4 wordt compleet anders

De levenscyclus van de C4 nadert zijn einde. Aan de opvolger wordt gewerkt. Citroën belooft dat de C4 een compleet andere auto wordt dan de traditioneel gelijnde hatchback van vandaag.

“De C4 dateert uit een periode dat het met PSA niet goed ging. Het is een nietszeggend model, al biedt hij wel het beste comfort in zijn klasse. De vervanger wordt een model zoals we dat met de C1 en C3 ook hebben gedaan. Laat ik het anders verwoorden, de volgende generatie C4 wordt geen dertien-in-een-dozijn-auto. Weliswaar zijn de kopers in het C-segment wat conservatiever dan in de lagere klasses, maar ik denk dat we de grenzen van wat acceptabel is verder kunnen opschuiven. Comfort zal onveranderd met hoofdletters geschreven blijven.”

Moet de volgende C4 wederom een hatchback zijn? “Daar ga ik geen antwoord op geven. Wat zeker is, is dat we de C4 niet vervangen door een auto zoals die er nu staat.”