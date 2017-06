OrangeArt Edition: Mercedes-Benz GLE Coupé kleurt oranje

De Koningsdag-special van Mercedes-Benz, maar dan – als een echte ‘vergistoerist’ – anderhalve maand te laat. Het merk met de ster onthult namelijk de GLE Coupé OrangeArt Edition. En kunst… tja… dat kan niet iedereen waarderen.

Want niet alleen de GLE Coupé moet je liggen, ook deze OrangeArt Edition. Waarbij de kunstzinnigheid natuurlijk in die missende spatie tussen Orange en Art zit. Het ‘actiemodel’ is te bestellen in Black, Polar White, Obsidian Black, Iridium Silver, Selenite Grey of Designo Diamond White. De aanduiding OrangeArt doelt dan op de 21 inch lichtmetalen wielen – die hoogglans zwart zijn en een oranje rand hebben – en de oranje streep onder de grote luchtinlaat voor.

In het interieur van de speciale GLE Coupé is de stoelbekleding de belangrijkste attractie. Die combineert nappaleer met iets dat Mercedes-Benz Dinamica-microvezel noemt. Verder zien we een sportstuurwiel, pedalen van geborsteld roestvast staal en natuurlijk de nodige oranje details. De OrangeArt Edition is leverbaar als GLE 350 d (258 pk, 620 Nm), GLE 400 (333 pk, 480 Nm), GLE 500 (455 pk, 700 Nm) en AMG GLE 43 (390 pk, 520 Nm).