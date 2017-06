Peugeot 508 geen traditionele sedan meer

Met het studiemodel Instinct, dat begin maart werd voorgesteld, heeft Peugeot het publiek een eerste blik op de nieuwe 508 gegund, zo blijkt nu. De fabrikant stapt af van de traditionele sedanvorm voor de grote middenklasser.

“Peugeot is een merk van sedans, maar je kunt saloons op verschillende manieren interpreteren”, legt Peugeot-baas Jean-Philippe Imparato uit. De 508 wordt een coupéachtige sedan met een relatief korte achterklep. Het front heeft overeenkomsten met de Instinct, al is nog niet duidelijk of de verticaal geplaatste dagrijverlichting het productiestadium halen. “We tonen niet voor niets concept cars. We sturen ontwerpvoorstellen de wereld in.”

Chinees debuut

Wanneer de nieuwe 508 op de markt zal komen, wil Peugeot nog niet zeggen. De fabrikant toont de nieuwe auto volgend jaar. Dat is iets wat zeker is. Of dat eerst in Europa is of eerst in China, is de grote vraag. Voor de 508 is de Chinese markt heel erg belangrijk. Het D-segment daar is groot en kent een grote diversiteit aan modellen. De SUV’s en MPV’s zijn in die klasse aan een sterke opmars bezig.

Extra lang

De sedans die in het land verkocht worden, moeten extra lang zijn. Peugeot zal die vraag beantwoorden. Een insider geeft aan dat het gebruikte platform de fabrikant in staat stelt om met een variabele lengte te komen. Een lange variant voor Europa, een extra lange uitvoering voor China. Het bedrijf doet dat al met de 3008, die in een verlengde uitgave als 4008 op de Chinese prijslijst staat.