Peugeot-klanten niet gecharmeerd van Sport-geluid

Wie op de Sport-knop in de Peugeot 308 GT drukt, krijgt naast onder andere een aangepaste gaspedaalrespons een versterkt motorgeluid via de luidsprekers. Maar niet iedereen is daarvan gecharmeerd, zo blijkt bij navraag.

Volgens de woordvoerder van de fabrikant komen er meer klachten over het kunstmatige motorgeluid binnen. De fabrikant gaat binnenkort kijken wat het wat aan het externe geluid gaat doen. Een optie is om de klant de keuze te bieden of hij ook het zwaardere motorgeluid via de speakers in het interieur wil horen.

Sport-knop

De Sport-knop bevindt zich op de middentunnel van de GT-uitvoering, pas naast de startknop. Wie op de knop drukt, krijgt naast het versterkte motorgeluid via de speakers ook een fellere gaspedaalrespons en rode instrumentariumverlichting.

Anders merken

Motorgeluid via de luidsprekers is overigens niet nieuw. Tal van fabrikanten passen het toe, zoals BMW in de M-modellen, Renault in de Clio RS en Ford in de nieuwste Mustang.