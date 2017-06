Peugeot Pick-Up is fonkelnieuwe klassieker

Niet alleen de naam is inspiratieloos, ook het ontwerp van Peugeots nieuwe pick-up. De Pick Up, want zo heet het Franse model met open laadbak, is dan ook geen echt nieuw model.

Met dank aan aandeelhouder Dongfeng uit China heeft Peugeot toegang gekregen tot een aloude pick-up, die halverwege de jaren negentig als Nissan zijn leven begon. Dongfeng verwierf een licentie om de auto met grote laadbak te bouwen en nu zorgen de Chinezen ervoor dat de carrière van het model weer een impuls krijgt.

Minimaal aangepast

De designafdeling van Peugeot heeft waarschijnlijk hoofdschuddend naar het model gekeken, want verder dan een andere grille en de ‘Peugeot’-naam in de achterklep is men niet gekomen. Er viel weinig eer te behalen, zo lijkt het. De Pick Up is ook niet voor Europa bedoeld. De Fransen brengen het model op markten als Afrika uit, waar het een rijke historie op het gebied van pick-ups heeft. In Nigeria werd de 504 Pick-up tot 1995 gebouwd.

Vracht

De Pick Up is 5,08 meter lang en beschikt over een laadbak van 1,40 meter in de lengte en 1,39 meter in de breedte. Daarin kun je, minus het gewicht in het leefcompartiment, een vracht van maximaal 815 kg meenemen.

Dieselmotor

Voor de moeilijk begaanbare wegen geeft Peugeot de auto een grondspeling van 21 cm en optioneel is het model verkrijgbaar met vierwielaandrijving, inclusief een tussenbak. Onder de motorkap hangt een 2,5 liter viercilinder dieselmotor, waaruit 115 pk en 280 Nm wordt gehaald.

De Pick Up zal niet in Europa worden geleverd.