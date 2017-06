Peugeot verruilt sportieve modellen voor pickups

Ja, er komt termijn een Nordschleife-waardig model van Peugeot. Maar deze komt er pas als meer dan helft van de volumemodellen buiten Europa verkocht worden.

Dat is de voorwaarde die CEO Jean-Philippe Imparato aan de sportieve opleving van Peugeot stelt. Met andere woorden, zodra de 308 GTI met pensioen gestuurd wordt, zijn liefhebbers van rappe Peugeot’s zo het zich laat aanzien op de tweedehands markt aangewezen. De herrijzenis ging nog wel zo voortvarend van start met de Peugeot 208 GTI en dan met name de ‘by Peugeot Sport’ variant, die later op de markt kwam. Ook de RCZ R mocht er zijn, een model dat in 2014 de Autovisie supertest wist te winnen. Plannen voor de 500-pk sterke 308 blijven in de ijskast.

Peugeot pickup

De plannen van Peugeot die wel doorgang vinden, hebben betrekking op het andere uiterste van het spectrum: de pickup truck. Volgens Imparato overweegt het merk daarvoor aan te kloppen bij Toyota, waarmee het een samenwerkingsverband voor bedrijfswagens heeft.

Sportieve comeback

Mocht Peugeot uiteindelijk zover zijn opnieuw een sportief model te overwegen, dan zal het niet over een nacht ijs gaan, beloofde de CEO. “Als we het doen, doen we het goed. Niet met een RCZ-achtige, maar met een auto die het ronderecord op de Nordschleife kan pakken,” zo zegt hij in een interview. Met Peugeot Sport denkt Imparato een afdeling in huis te hebben die daarvoor kan zorgen. “Ja, er zit een prijskaartje aan, maar wat dan nog. We zijn ertoe in staat.”