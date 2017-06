Porsche 911 GT2 RS: met oog op track day-rijders

Porsches nieuwste editie van de 911 GT2 komt er alleen als RS. Niet zonder reden. Uit onderzoek van Porsche blijkt dat de 911 GT2-bezitters veelvuldig op het circuit zijn te vinden. Vandaar dat hij de initialen ‘Renn Sport’ meekrijgt.

Voor het onderzoek heeft Porsche zich gericht op de bezitters van de 911 GT2 RS. Die zouden geregeld deelnemen aan track days. Voor de Duitse techneuten reden om de nieuwe 911 GT2 RS met het oog op het circuit samen te stellen en ontwikkelen, al kun je er op de openbare weg ook uitstekend mee uit de voeten.

GT3 RS

Het is de vraag of ook de kopers van de volgende 911 GT2 RS op het circuit zijn te vinden. Bij de GT3 RS signaleerde Porsche dat de bezitters van de 996- en 997-uitvoering veel kilometers maakten tijdens track days, maar dat het hoge percentage door de laatste 911 GT3 RS drastisch werd verlaagd. De GT3 RS van het type 991 werd door een deel van de kopers als beleggingsobject aangeschaft, terwijl een belangrijk deel van de bezitters de 911 GT3 RS als statussymbool kocht.

Fort Knox

Dat Porsche een nieuwe generatie 911 GT2 RS uitbrengt, is misschien wel het slechtst bewaarde geheim. Maar de specificaties van de supersportwagen zijn blijkbaar veiliger opgeborgen dan het goud in Fort Knox. De nieuwe 911 GT2 RS wordt binnenkort officieel vrijgegeven. Over het prestatieniveau wordt dan ook druk gespeculeerd. De ene techneut van Porsche zegt “meer dan 650 pk”, de andere ingenieur ”bijna 700 pk”. Voor het acceleratiecijfer van stilstand tot 100 km/h wordt 2,9 tellen geroepen, tot 200 km/h slechts 9 tellen en de topsnelheid ligt boven de 340 km/h. Dat alles wordt mogelijk gemaakt door een aangepaste 3,8 liter zescilinder boxermotor. Porsche geeft de krachtbron in de GT2 RS waterinjectie mee. Aan het blok koppelt de fabrikant een automatische transmissie met dubbele koppeling, die voor de krachtoverbrenging richting de achterwielen zorgt.

LEES OOK: PORSCHE 911 GT2 RS ZOMAAR ONTHULD OP E3-GAMEBEURS

Speculeren

Op de IAA-autoshow in Frankfurt zal de sportcoupé, die het einde van de 991-generatie markeert, voor het eerst te zien zijn. De oplage van het model is gelimiteerd en derhalve al uitverkocht. Porsche heeft in tegenstelling tot met de 911 GT3 RS direct vanaf de eerste order gekeken wie de sportcoupé koopt. Speculeren met de limited edition door snelle handelaren, zoals op grote schaal met de 911 GT3 RS is gebeurd, wil de fabrikant op deze manier voorkomen. Porsche heeft veel boze reacties van trouwe klanten gekregen, dat zij niet in de gelegenheid waren om een GT3 RS te kopen, terwijl er op internet tal van exemplaren met een fikse prijsverhoging werden aangeboden.

Eerste keus

De 911 GT2 RS is nu net als de 911R eerst aan de clientèle van de 918 Spyder aangeboden, waarna het de beurt was aan andere Porsche-klanten. De oplage van de GT2 RS is niet bekend. Het zou om 1000 stuks gaan. Eerder werd een productievolume van 850 stuks genoemd.