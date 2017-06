Officiële foto’s Porsche 911 GT2 RS uitgelekt

Dat wordt een lekkere anticlimax als Porsche op het Goodwood Festival of Speed het doek van de nieuwe 911 GT2 RS trekt. De machine stond een paar weken geleden al op de E3-gamebeurs in Los Angeles en is nu gelekt.

De officiële specificaties van de 911 GT2 RS zijn nog niet bekend. Naar verluidt krijgt de meest extreme 911 van het moment een 3,8 liter twinturbo zescilinder boxermotor met waterinjectie. Het vermogen zou richting de 700 pk gaan – Porsche roept “meer dan 650 pk” – en het koppel zou uitkomen op 750 Nm. Daarmee gaat de 911 GT2 RS in minder dan 3,0 seconden naar 100 km/h, in 9,0 seconden naar 200 km/h en haalt hij een topsnelheid van 340 km/h. Ook komt er waarschijnlijk een Weissach-pakket voor de 911 GT2 RS, zoals die er ook was voor de 918 Spyder.

LEES OOK: PORSCHE – ‘IN 2023 HELFT VAN PRODUCTIE ELEKTRISCH’

Volgens Porsche is de 911 GT2 RS vooral op circuitgebruik gericht. Al kun je er natuurlijk ook prima mee uit de voeten op de openbare weg. Het model wordt in een gelimiteerde oplage gebouwd. Het productieaantal is nog onbekend, maar het zou gaan om duizend auto’s. Die zijn eerst aan eigenaren van een 918 Spyder aangeboden, zoals dat ook bij de 911R is gedaan. Van die laatste zijn in totaal 991 exemplaren gebouwd. Al is er ook een nummer 000 (exemplaar 992 dus), die Porsche zelf heeft gehouden.