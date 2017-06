Nieuwe Porsche 911 GT2 RS krijgt waterinjectie

De aankomende Porsche 911 GT2 RS drinkt niet alleen sterke drank (Euro 98), maar ook graag een watertje op zijn tijd. Want net als de BMW M4 GTS krijgt zijn motor waterinjectie voor meer vermogen.

Het Engelse blad Evo mocht alvast een rondje mee in een 911 GT2 RS-prototype en kreeg van Porsche het nodige ingefluisterd. Zo levert de 3,8 liter twinturbo zescilinder boxermotor van de GT2 RS “meer dan 650 pk en 750 Nm”. Daarmee gaat de Porsche in minder dan 3,0 seconden naar 100 km/h gaat, in 9,0 seconden naar 200 km/h en haalt hij een topsnelheid van meer dan 340 km/h.

“De watertank van de GT2 RS is volgens Porsche na drie ronden Nordschleife leeg”

Over waterinjectie gesproken… De GT2 RS heeft een watertank van vijf liter aan boord, die volgens Porsche al na drie snelle ronden over de Nordschleife leeg is. Het water wordt gebruikt om de temperatuur van de inlaatlucht met 15 graden te verlagen, wat zorgt voor een flinke toename in vermogen en koppel.

En zoals dat hoort bij een GT2 RS gaat al die kracht naar de achterwielen. Zijn voorganger, de 997 GT2 RS, was ook te krijgen met een handbak, maar in de prijslijst van de 991 GT2 RS is alleen een zeventraps PDK-automaat met dubbele koppeling terug te vinden. Koolstofkeramische remmen zijn standaard.

Van de vorige Porsche 911 GT2 RS werden na zijn introductie in 2010 niet meer dan vijfhonderd stuks gebouwd. De 997 was 620 pk en 700 Nm sterk, deed 0-100 km/h in 3,5 seconden en hield het pas bij 330 km/h voor gezien. In Nederland kostte de top-997 net geen 310.000 euro. Verwacht dus dat de nieuwe GT2 RS daar overheen gaat.