Prijzen Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet en AMG GLC 63

Niet relevant voor heel veel mensen, maar toch… Hier zijn de prijzen van de Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet en de Mercedes-AMG GLC 63 en GLC 63 Coupé.

Om met de ‘goedkoopste’ te beginnen. De E-Klasse Cabriolet – die vanaf september in de showroom staat – komt binnen bereik vanaf 64.577 euro. Voor dat bedrag levert Mercedes-Benz een E 200 met 184 pk en 330 Nm. Daarboven staan de E 300 (245 pk, 370 Nm) en E 400 4Matic (333 pk, 480 Nm), die respectievelijk 72.171 en 99.060 euro kosten. Dan zijn er nog de diesels E 220d (193 pk, 400 Nm) en E 350d 4Matic (258 pk, 620 Nm), waarvoor kopers minimaal 69.391 en 90.769 euro moeten meebrengen.

LEES OOK: ORANGEART EDITION – MERCEDES-BENZ GLE COUPÉ KLEURT ORANJE

‘Peanuts’ vergeleken met de Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ en GLC 63 4Matic+ Coupé, want daarvan starten de prijzen bij 138.951 en 140.887 euro. In standaardtrim halen beide super-SUV’s 476 pk en 650 Nm uit een 4,0 liter V8 biturbo, maar er is ook nog een GLC 63 S, die het tot 510 pk en 700 Nm schopt. Op de prijssticker staat dan 152.171 euro (voor de GLC 63 S) of 154.107 euro (voor de GLC 63 S Coupé). Wie dat nog niet genoeg vindt, kan er ook voor kiezen om minimaal 157.737 of 159.673 euro te betalen voor een GLC 63 of GLC 63 Coupé in Edition 1-trim.

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ Coupé Edition 1