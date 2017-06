Prijzige binnenkomer: DS 7 Crossback La Premiere

Voor wie alle vertrouwen heeft in de kwaliteiten van DS’ eerste SUV en het maken van een proefrit of eerste zittest totaal niet belangrijk is, opent DS volgende maand de digitale reserveringsboeken voor de 7 Crossback. De SUV is per direct via internet te bestellen. Het gaat overigens wel om een gelimiteerde en prijzige uitvoering.

De marktintroductie van de DS 7 Crossback laat nog tot begin 2018 op zich wachten, maar voor wie niet kan wachten is er nu al een website in de lucht, waarop de vijfpersoons SUV besteld kan worden. Invloed op de daadwerkelijke levering heeft het voorintekenen wel degelijk, want DS bouwt de eerste lichting alleen als La Première. De reguliere types komen pas in een later stadium beschikbaar.

Twee motorversies

De La Première is er in twee motoriseringen, het benzineblok 1.6 THP met turbo en 225 pk en de dieselversie 2.0 BlueHDi met 180 pk en fonkelnieuwe achttrapsautomaat. Ongeacht de gekozen aandrijflijn beschikt de La Première over een extra rijke aankleding. Op de website kan de koets van de SUV ingekleurd worden in Gris Artense, Blanc Nacré of Noir Perla Nera (respectievelijk grijs, wit, zwart), terwijl de badges op de carrosserie zijn uitgevoerd in Art Rubis dat ook voor de de Nappa lederen bekleding wordt gebruikt.

Aankleding

De La Première krijgt van DS zaken mee als Sensorial Drive, een fancy naam voor de wielophanging van de op de Peugeot 3008 gebaseerde 7 Crossback, een Active Scan Suspension dat de wegconditie voor de auto scant en de schokdempers daarop aanpast, Night Vision dat de het zicht in het donker verbetert en het inparkeerhulpsysteem Park Pilot.

Prijzig

