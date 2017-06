Proefrit: Maserati Biturbo (1984)

De Maserati voor de massa. Die rol moest de Maserati Biturbo in het begin van de jaren tachtig gaan spelen. Met de luxe, de prestige en de stijl van de veel duurdere sportauto’s van het Italiaanse merk, maar dan voor een groter publiek bereikbaar…

Dubbele turbo

Hij was bloedsnel door een 2.0 V6 met dubbele turbo en bloedmooi door elegante lijnen. De Biturbo werd een mijlpaal in de geschiedenis van Maserati. En niet alleen om positieve redenen. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst maakt een proefrit en vertelt alles de fascinerende geschiedenis van deze Maserati.

Meer over de Biturbo in Autovisie nummer 13 die nu in de winkel ligt.