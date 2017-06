Autovisie Vlog: Proefrit Renault Alpine A310 V6 (1984)

De reputatie van de Renault Alpine A310 V6 is berucht. Licht, verduveld snel en in verkeerde handen een ongeleid projectiel. Achter de achteras bungelt een 2,7-liter V6 die de achterwielen van vermogen voorziet. De 150 pk van de bekende PRV-motor en zijn bijzondere gewichtsverdeling zorgen voor een verraderlijk weggedrag. Of valt dat allemaal wel mee? Autovisie testredacteur Peter Hilhorst ervaart de grillen van deze Franse 911. Meer over deze Renault Alpine A310 V6 in Autovisie nummer 12 die nu in de winkel ligt.