Raceversie Holden Commodore houdt vast aan achtcilinder

De oude Holden Commodore – en dus ook de Vauxhall VXR8 – moet plaatsmaken voor de Opel Insignia Grand Sport met een ander logo. Achterwielaandrijving wordt voorwielaandrijving, een V8 wordt een viercilinder. Behalve in de racerij dan.

Want Holden blijft actief in het Australia Supercars Championship. En dat betekent dat de Commodore voor in ieder geval het 2018-seizoen een 5,0 liter Chevrolet V8 blijft gebruiken. Voor het jaar daarna is klaarblijkelijk een twinturbo V6 in ontwikkeling.

LEES OOK: DIT IS DE OPEL INSIGNIA GRAND SPORT ALS HOLDEN

De Holden Commodore was voorheen een op Amerikaanse leest geschoeide sedan met achterwielaandrijving, maar wordt nu een Opel Insignia Grand Sport met wat andere details. In de Verenigde Staten komt het model als Buick Regal Sportback op de markt.