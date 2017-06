Piepkleine mid-life update voor Renault Espace

De Renault Espace – of ‘ie spees’, zoals ik vroeger als kind zei – heeft een kleine update gekregen. Heeft niet veel om het lijf. Nieuw kleurtje, nieuwe wielen en een nieuwe motor.

Om de belangrijkste wijzigingen even op te sommen… De nieuwe kleur is Titanium Grey (woohoo!) en de nieuwe wielen heten Argonaute (18 inch) en Black Quartz (19 inch). Daarbij biedt Renault nu geventileerde voorstoelen aan, LED-verlichting voor onder meer het dashboardkastje, Sable Grey-leren bekleding en een opgewaardeerd infotainmentsysteem met smartphoneconnectiviteit.

“De Energy TCe 225-benzinemotor ligt ook in de Alpine A110”

Onder de motorkap kan vanaf nu een nieuwe motor liggen (als je die aanvinkt op de bestellijst). Het is de Energy TCe 225-benzinemotor. Deze vervangt de Energy TCe 200 en is ontwikkeld in samenwerking met Renault Sport. Het 1,8 liter turboblok levert 225 pk en 300 Nm koppel. Dezelfde motor ligt ook in de Alpine A110, maar levert dan 252 pk.

LEES OOK: RENAULT GRAND SCÉNIC IS LANGER, HOGER, BREDER

De krachtbron is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Hij stuwt de Espace in 7,6 seconden van stilstand naar 100 km/h (volstrekt irrelevant natuurlijk) en zou volgens de NEDC-meetmethode genoegen moeten nemen met 6,8 liter brandstof per 100 kilometer (1 op 14,7). In de praktijk zou dat 6,9 liter per 100 kilometer (1 op 14,5) zijn, aldus Renault.