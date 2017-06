Renault beschuldigd van seksisme om Twingo-nagellak

Dit had je kunnen zien aankomen, Renault! De Franse fabrikant ligt op de sociale media onder vuur omdat zijn nieuwste campagne seksistisch zou zijn. Renault biedt nagellak aan in de vier Twingo-kleuren Dragée Blue, Flamme Red, Etoilé Black en Eclair Yellow.

Nou is dat op zich niet het probleem, maar wat Renault in het bijbehorende persbericht roept wel. Een paar citaten. “De nieuwe nagellak van Renault kan ook worden gebruikt om krassen in de lak bij te werken.” “Met deze nagellak kunnen eigenaren hun nagels afstemmen op de kleur van de auto.” “Twingo-nagellak is een innovatie die het leven van vrouwelijke bestuurders verfraaid en is gemakkelijk mee te nemen in iedere handtas.”

“Volgens Renault is de Twingo-nagellak echter voor mannen én vrouwen”

Volgens Automotive News Europe was onder meer Marie-Noelle Bas, directeur van het Franse feministische collectief Chiennes de Garde, verre van blij met de campagne van Renault. “Dit suggereert dat vrouwen alleen maar met hun uiterlijk bezig zijn en niet kunnen rijden. Reclames als deze komen voort uit het verraderlijke seksisme dat heel normaal wordt gevonden en waar vrouwen iedere dag mee te maken hebben.”

Ook op Twitter werd kritiek geuit op het feit dat Renault blijkbaar denkt dat vrouwen prioriteit geven aan gelijkgekleurde nagels en autolak. Volgens Renault is de Twingo-nagellak echter voor mannen én vrouwen (juist ja) en laat de reclamespot geen vrouw zien die niet kan parkeren. En dat laatste klopt, maar de video suggereert het wel (onbedoeld?). Op 0:05 is een pijnlijke partij aan krassen en schaafplekken te zien.

Automotive News Europe is overigens nog even bij autolakexperts langsgegaan en die zeggen dat nagellak helemaal geen goed middel is om krassen weg te werken. “Als je een nagellakkwastje gebruikt om krassen te verwijderen, blijf je dat zien”, zei één. “Nagellak biedt geen bescherming tegen UV-straling, corrosie en steenslag”, zei een andere. Weten we dat ook weer.