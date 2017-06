Sjoerds Weetjes #32: Waarom mag dit SsangYong-logo in Europa niet?

Hé, dat is niet het SsangYong-logo dat wij in Europa kennen! Dit beeldmerk met twee ovalen gebruikt het Koreaanse merk daarbuiten al heel lang, maar bij ons stak een ander merk daar een stokje voor. Sjoerd van Bilsen vertelt je er meer over.