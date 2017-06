Skoda Element: Studenten bouwen elektro-Méhari

Een soort elektrische Méhari in Citigo-vorm: dat hebben studenten van de Skoda Academy in elkaar geknutseld. Ze besteedden ruim 1500 uur aan het ontwikkelen en bouwen van de Skoda Element.

We schreven het al, de Element is gebaseerd op de Skoda Citigo. Het karretje is een soort standbuggy geworden, maar dan met een 82 pk sterke elektromotor in het vooronder. Van de negenhonderd studenten van de Skoda Academy hebben tweeëntwintig meegewerkt aan de ontwikkeling van de Element: zeventien jongens en vier meisjes.

