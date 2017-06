Engelse student ontwerpt praktische Spyker

Is dit het zoveelste met gas gevulde proefballonnetje van Victor Muller? Neen! Dit is huisvlijt van een Engelse designstudent. Stevie Joyce wilde graag een praktische Spyker ontwerpen. Een hatchback zowaar.

Het apparaat heeft geen naam, maar is door Joyce simpelweg Saloon Car gedoopt. Is zijn ontwerp geslaagd? Mwoah, wij staan niet te juichen, maar misschien denken jullie daar anders over. Joyce heeft er in ieder geval goed over nagedacht, gezien de vele documenten die hij bijvoegt. Er zijn klantenprofielen, concurrentie-analyses, vroege designschetsen en zelfs opties voor verschillende lichtmetalen wielen.

Joyce heeft de motor voorin bedacht (een V8 van Koenigsegg?), want achterin moet voldoende ruimte overblijven voor bagage. Geinige details? De volledige glazen ‘bubbel’ van de cabine, het dashboardklokje dat dubbelt als startknop en de luchtinlaat op het dak. Die is namelijk niet voor de krachtbron, maar voorziet de ventilatieroosters in het plafond van lucht.