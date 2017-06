America first: Snelle Subaru’s voor de VS

De Amerikaanse tak van Subaru heeft vandaag gelimiteerde versies van de BRZ en WRX STI aangekondigd. De nadruk ligt op gewichtsreductie en verbeterde rijeigenschappen.

De WRX STI Type RA, met de letters van ‘Record Attempt’, valt direct op door de enorme koolstofvezel achtervleugel. Ook het dakpaneel is van het kostbare materiaal vervaardigd. Door gesmeed lichtmetaal te monteren en het reservewiel te verwijderen werd nog meer gewicht bespaart. Andere uiterlijke kenmerken zijn de gewijzigde voorbumper en de rode bies onder de grille.

Aanpassingen

Dankzij een nieuwe luchtinlaat en een gewijzigd uitlaatsysteem schopt de 2.5 boxermotor het nu tot 310 pk. Aanpassingen aan motormanagementsysteem en sterkere zuigers dragen ook een steentje bij. De versnellingspook is vervangen voor een verkort exemplaar. Het onderstel van de WRX STI ging eveneens op de schop. Zo werden er andere veerpoten voor gemonteerd en werd de wielophanging rondom van Bilstein dempers voorzien. Een verbeterd remsysteem van Brembo en aanpassingen aan Subaru’s stabiliteitsprogramma moeten het geweld in toom houden. Er komen 500 exemplaren beschikbaar.

Tuned by STI

De aanpassingen aan de BRZ tS, eveneens gelimiteerd tot 500 stuks, zijn minder extreem. Subaru beloofd dat de auto een stuk stijver is dan voorheen. Daarnaast is de vering en demping aangepakt. Lichtgewicht 18-inch wielen, een dergelijke maat was nog niet leverbaar, en Michelin Pilot Sport rubber moeten het rijplezier verder vergroten. De tS krijgt dezelfde enorme achterspoiler mee als de WRX STI Type RA. Tot slot zijn er andere side skirts gemonteerd.