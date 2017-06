SVO Design Pack voor Range Rover kost 12.000 euro!

Een iets aangeklede Volkswagen Up? Of een bodykitje op je Range Rover? Dat is nu een keuze die kan worden gemaakt. Want het nieuwe SVO Design Pack voor de Range Rover is op z’n zachtst gezegd niet goedkoop.

Het pakket kost in Groot-Brittannië 10.400 pond, wat overeenkomt met zo’n 11.900 euro. Daarvoor wordt je nieuwe Range Rover aangekleed met voor en achter aangepaste bumpers, vier uitlaatpijpen, een andere grille, zijskirts en nieuwe zijroosters.

Eigenaren die een Range Rover van bouwjaar 2013 of nieuwer hebben (alleen modellen met de standaard wielbasis), kunnen het SVO Pack overigens ook bestellen.