Terugroepactie voor de terugroepactie van de Aston Martin Vantage

De koppeling van de Aston Martin Vantage-modellen met gerobotiseerde handbak, de Sportshift-transmissie, is al op het model een aandachtspunt, maar nu blijkt dat Aston Martin onzorgvuldig gehandeld heeft tijdens de uitvoering van een eerdere software-update die bedoeld was om de bak te verbeteren.

De fabrikant was tegen zijn dealers niet duidelijk over hoe te handelen tijdens de modificatie. Enige tijd geleden dienden de dealers de Vantage met Sportshift-transmissie een software-update te geven. Bij het begeleidend schrijven was de fabrikant echter niet duidelijk over alle handelingen die verricht diende te worden om de transmissie weer feilloos te krijgen. Daardoor heeft een aantal dealers vergeten om het aangrijppunt van de koppeling opnieuw in te stellen.

Mocht de modificatie niet correct zijn uitgevoerd, dan is het mogelijk dat de motor tijdens het rijden afslaat. Dat betekent tevens dat de rem- en stuurbekrachtiging niet meer werken. Vandaar dat Aston Martin nu wereldwijd 1.658 exemplaren van de Vantage met Sportshift-transmissie graag in de werkplaats ziet. Het gaat om de modellen die tussen juni 2010 en september 2013 zijn gebouwd.