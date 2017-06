Tesla toont Model Y teaser, Musk heeft spijt van Model X

Tesla heeft gisteren tijdens een aandeelhoudersvergadering het eerste korrelige beeld van haar compacte crossover getoond. Model Y, zoals de nieuweling door het leven zal gaan, wordt in 2019 in de Verenigde Staten op de weg verwacht.

Althans, dat is het doel van CEO Elon Musk, die nog maar eens benadrukte dat Model Y van een nieuw platform gebruik zal maken, en niet van dat van de Model 3. Door gebrek aan capaciteit zal de crossover niet bij Tesla in Fremont van de band rollen maar elders, in een nog te bouwen fabriek.

Spijt

Musk greep de aandeelhoudersvergadering tevens aan om het nog even over de Tesla Model X te hebben. Hij gaf toe met het ontwerp van het model in zijn maag te zitten. “Ik denk dat we een vergissing hebben begaan door Model X te ontwerpen als een soort afgeleide van de Model S. Het had beter geweest de SUV als een echte SUV te tekenen,” zo vertelde Musk zijn toehoorders. Tijdens de onthulling van de elektrische vrachtwagen van Tesla in september zal er meer informatie over de Model Y beschikbaar komen, beloofde hij.

