Vandaag is rood: Fiat toont Argo interieur

Komt ie wel, komt ie niet? Dat is nog altijd de vraag voor de Fiat Argo, de nieuwe loot van het Italiaanse merk in het B-segment. Vandaag geeft de fabrikant interieurbeelden vrij.

Het zal ongetwijfeld lang niet allemaal standaard zijn, maar de foto’s tonen aan dat de Argo prima op smaak te brengen is. Zo zien we onder andere een infotainment systeem met Apple CarPlay en een fors centraal display tussen de tellers. Een strip in de carrosseriekleur over de lengte van het dashboard vrolijkt het verder wel erg sombere interieur een beetje op. De sleutel kun je in de getoonde uitvoering in je zak houden.

LEES OOK: ONDUIDELIJKHEID OVER EUROPESE CARRIÈRE ARGO

Ook in het rood lijkt de Fiat Argo op het eerste gezicht een kek karretje. Met de juiste wielen bijna stoer. Het nogal fors uitgevallen uitlaateindstuk moet je smaak zijn.