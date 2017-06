Vauxhall VXR8 GTS-R: Nog een laatste keer knotsgek

De gouwe ouwe Holden Commodore is niet meer, dus moet ook de Vauxhall VXR8 het veld ruimen. Het afscheid komt in vijftienvoud, want zoveel speciale VXR8 GTS-R’s worden er nog gebouwd.

Dat zijn dan gelijk de krachtigste auto’s die Vauxhall (en daarmee nu ook de PSA Group) ooit heeft gebouwd. Ze brengen 595 pk aan het asfalt uit een 6,2 liter supercharged V8. De Vauxhall moet daarmee Holden voor laten gaan, want in Australië zwaaide dat merk de Commodore uit met de 645 pk (!) leverende GTSR W1.

Zowel in de Holden als in de Vauxhall gaan al die rollende spieren via de achterwielen naar het asfalt. De VXR8 GTS-R heeft een sperdifferentieel, grotere remmen met sterkere klauwen en 20 inch lichtmetalen wielen. Zoals gezegd komen er slechts vijftien exemplaren op de Britse markt. En nog wel voor een ‘redelijke’ prijs ook. De Vauxhall VXR8 GTS-R – met 595 pk, vergeet dat niet – kost niet meer dan 74.500 pond (net geen 85.500 euro).